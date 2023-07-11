18-річний хлопець відсидить у в’язниці п’ять років замість дев’яти.

На Тернопільщині засудженому до 9 років ув’язнення за продаж наркотиків істотно пом’якшили вирок через визнання вини та ініціативи перерахувати 100 тисяч гривень на Збройні сили України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільського апеляційного суду, таке рішення ухвалила колегія суддів, розглянувши апеляційну скаргу 18-річного обвинуваченого.

Зазначається, що 9 лютого Тернопільський міськрайонний суд визнав його винуватим у незаконному придбанні та збуті наркотичних засобів і засудив до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна. Не погодившись із судовим рішенням, підсудний подав апеляційну скаргу та просив виправдати його через недоведеність злочину.

Відео дня

Але до початку апеляційного розгляду тернополянин змінив апеляційну скаргу та просив пом’якшити покарання, призначивши 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Він вказав, що повністю визнав свою вину та активно сприяв слідству.

Хлопець також зазначив, що 100 тисяч гривень із внесеної за нього застави у розмірі 198,4 тисяч гривень він вирішив перерахувати на потреби ЗСУ.

На суді дядько обвинуваченого, який виступав як свідок, зазначив, що підсудний з дитинства був позбавлений батьківського піклування, оскільки одразу після його народження батько залишив сім’ю, а через декілька років на заробітки закордон виїхала мати. Батьки не цікавились сином і фактично його вихованням займався він, через що у 2017 році підсудний отримав статус "дитини, позбавленої батьківської опіки".

Свідок також попросив частину внесеної ним застави за свого племінника у розмірі 100 тис. грн перерахувати на ЗСУ.

Окрім цього, колегія суддів з’ясувала, що підсудний позитивно характеризувався за місцем проживання, навчання і роботи (юнак одночасно працював і навчався в одному з вишів Тернополя), раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. У суді обвинувачений повністю визнав свою вину.

Апеляційний суд виніс ухвалу змінити вирок Тернопільського міськрайонного суду і визначив підсудному покарання у виді ув’язнення строком на 5 років без конфіскації майна, а частину застави у розмірі 100 тисяч гривень перерахувати на спеціальний рахунок на підтримку ЗСУ.

Арешт жительки Москви за фінансування ЗСУ

У березні в Росії жительку Москви звинуватили у державній зраді за фінансову допомогу Збройним силам України.

Відомо, що жінку затримали в Москві при спробі виїхати з країни. Ім'я та інші деталі справи не повідомляються. Її заарештували.

Вас також можуть зацікавити новини: