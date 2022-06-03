Радник міського голови Маріуполя Андрющенко також опублікував повний список зрадників.

Українських поліцейських Донецької області та Маріуполя, які добровільно перейшли на бік російських окупантів, вдалося ідентифікувати.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Інформаційні воїни Маріуполя ідентифікували всіх осіб, що перейшли працювати на бік поліції окупантів. Всіх зі вчорашнього відео", - заявив він.

"Тепер жодна мраZота не сховається. Закрбовані. 90 нелюдей, які нещодавно були поліцейськими України. Яких було звільнено в минулому. Різні, але всі мраzі в одному місці. Закарбовано. Починайте оглядатися, бл@ді. Відплата вже поруч", - написав Андрющенко.

Андрющенко також опублікував повний список зрадників.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко поінформував, що в окупованому російськими військами Маріуполі українські поліцейські перейшли на службу в "ДНР".

Він опублікував відео, на якому видно, як співробітники Нацполіції в Донецькій області переходять на службу до окупантів.

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