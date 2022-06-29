Через обурення людей міські колаборанти вдаються до нових вигадок.

У Маріуполі з 1 липня окупаційна влада починає знесення будинків.

Про це у своєму Telegram-каналі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"З першого липня окупаційна влада починає знесення будинків. Через обурення людей міські колаборанти вдаються до нових вигадок. Такі повідомлення розміщують на будинках, що готують до виселення. "Маневрений житловий фонд" - це те, чого в Маріуполі немає. Фактично це означає - вас виселяють на вулицю, витягайте речі і йдіть куди хочете", - заявив він.

За словами Андрющенка, те саме стосується ситуації з компенсацією за житло та ремонтом.

"В районних адміністраціях окупанти вже в голос говорять, що приватний сектор відновлюється сам. Щодо багатоповерхівок досі лунають обіцянки, навіть попри офіційні заперечення донецької "влади". Більшість маріупольців через дощі почала самостійне відновлення дахів будівель. Гуртуються під’їздами, здають по ломбардах цінні речі, на гроші купують матеріали та відновлюють дахи. Ломбарди контролюються колаборантами, які продовжують наживатись на горі містян", - зазначив радник мера.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в Маріуполі поширюють фейкові списки адрес будинків під знесення або ремонт. Такою маніпуляцією росіяни намагаються заманити жителів міста назад.

Жителів Маріуполя закликають не вірити російським загарбникам і не повертатися в місто, щоб окупанти не змогли їх використовувати в трудовому рабстві та створити "живий щит" для прикриття від Збройних сил України під час звільнення.

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