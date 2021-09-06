За словами батьків, через заняття в другу зміну діти не мають можливості відвідувати додаткові гуртки та секції.

Батьки учнів Мелітопольської загальноосвітньої школи №1 в Запорізькій області, розташованої біля водноспортивного комплексу міста Мелітополя виступили проти занять у дві зміни, тому що це незручно ні їм, ні самим школярам.

"Ми на роботі і не можемо проконтролювати дітей. Це також впливає на якість освіти. По-друге, майже всі секції та гуртки в місті працюють у другій половині дня, коли наші діти займаються в школі", - обурюються батьки, повідомляє ria-m.tv.

Читайте такожШколяр з найкращим результатом ЗНО розповів, на що витратить державну премію в 100 тисяч гривень

Цю проблему батьки школярів Мелітополя підняли під час спілкування з мером міста Іваном Федоровим у прямому ефірі.

Міський голова підтвердив, що в школі №1 дійсно є велике завантаження і необхідність у другій зміні, але особисто Федоров не бачить в цьому проблеми.

"На своєму прикладі я наведу, що приблизно, половину шкільного віку я вчився в другу зміну. Для батьків, напевно, був якийсь дискомфорт. Але я не впевнений, що це впливає на якість освіти", - відповів на претензії батьків Федоров.

Також за словами батьків, через заняття в другу зміну діти не мають можливості відвідувати додаткові гуртки.

Своєю чергою Іван Федоров доручив профільному заступнику розробити розклад позашкільних занять так, щоб враховували можливість для занять дітям, які навчаються в другу зміну в школі.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко