Приїжджий росіянин розповів про враження від походу у фальшивий Макдональдс у Сімферополі, який відчинили на місці старого у зв’язку з санкціями проти РФ за окупацію українського півострова.
Враження росіянин виклав у блозі Яндекс: Дзен.
"Крім звичайного меню, там ще готували чебуреки і навіть наливали пиво – такого я точно не очікував! Основне меню точно повторює асортимент звичайного "Макдака". Єдина відмінність – це назва місцевих бургерів і відсутність звичного логотипу. Замість класичної жовтої "М" на червоному фоні, на всіх упаковках красувалася якась незрозуміла емблема", – написав турист.
Що ж до назв, то їх адміністрація закладу змінила. Наприклад, "Біг тейсті" там назвали "Авто Гриль". Росіянин пояснив, що всі страви з меню є й у звичайному "Макдональдсі", але ціни у Криму "вищі".
"До речі, у підробному "Макдональдсі" теж продавалися чебуреки. У Криму ця їжа має попит, тому і ці хлопці вирішили підтримати місцевий тренд. Думаю, Рональд Макдональд – клоун з оригінального Макдональдса, помер би від сміху, якби це побачив", – поділився росіянин.
Та найбільше туристів вразило у меню пиво у закладі, що було розраховане на дитячу аудиторію: "Причому виявилось, що пиво було популярним товаром. І в підробленому "Макдональдсі" із задоволенням відпочивали дорослі мужики, не поспішаючи випивали холодне "світле".
Окупація Криму Росією
Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових й організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловились за приєднання Криму до РФ.
20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму.
18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.
Вас також можуть зацікавити новини
- Росіянам під час запуску "Кримської платформи" влаштували незвичайний тролінг (фото)
- "Кобзона не вистачає": в Одеській області на ювілей міста привезли російського співака
- На Донбасі зниклими безвісти вважаються 258 людей, у Криму - 44 людини - МЗС
- Любителя "русского міра" звільнили з посади викладача в Одеському університеті імені Мечникова - нардеп