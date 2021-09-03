Справжній "Макдональдс" закрили через санкції.

Приїжджий росіянин розповів про враження від походу у фальшивий Макдональдс у Сімферополі, який відчинили на місці старого у зв’язку з санкціями проти РФ за окупацію українського півострова.

Враження росіянин виклав у блозі Яндекс: Дзен.

"Крім звичайного меню, там ще готували чебуреки і навіть наливали пиво – такого я точно не очікував! Основне меню точно повторює асортимент звичайного "Макдака". Єдина відмінність – це назва місцевих бургерів і відсутність звичного логотипу. Замість класичної жовтої "М" на червоному фоні, на всіх упаковках красувалася якась незрозуміла емблема", – написав турист.

Що ж до назв, то їх адміністрація закладу змінила. Наприклад, "Біг тейсті" там назвали "Авто Гриль". Росіянин пояснив, що всі страви з меню є й у звичайному "Макдональдсі", але ціни у Криму "вищі".

"До речі, у підробному "Макдональдсі" теж продавалися чебуреки. У Криму ця їжа має попит, тому і ці хлопці вирішили підтримати місцевий тренд. Думаю, Рональд Макдональд – клоун з оригінального Макдональдса, помер би від сміху, якби це побачив", – поділився росіянин.

Та найбільше туристів вразило у меню пиво у закладі, що було розраховане на дитячу аудиторію: "Причому виявилось, що пиво було популярним товаром. І в підробленому "Макдональдсі" із задоволенням відпочивали дорослі мужики, не поспішаючи випивали холодне "світле".

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових й організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловились за приєднання Криму до РФ.

20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

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Автор: Григорій Бондар