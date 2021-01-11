Обвинувачений є мешканцем Куликівського району Чернігова, який раніше відбував покарання за майновий злочин.

Чернігівська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом зґвалтування неповнолітньої у «МакДональдсі».

Про це повідомляє місцевий сайт 0462.ua.

Під суд піде 27-річний раніше судимий чоловік, якого обвинувачують у тому, що у серпні 2020 року він зґвалтував 17-річну дівчину у жіночій вбиральні ресторану «МакДональдс» у Чернігові.

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Нагадаємо, що працівники закладу прибігли на крики дівчини і викликали правоохоронців. Чоловіка затримали і передали слідчо-оперативній групі поліції, що прибула на місце події.

Обвинувачений є мешканцем Куликівського району, який раніше відбував покарання за майновий злочин.

Санкція ч.3 ст.152 КК України (зґвалтування неповнолітньої), за якою звинувачують нападника, передбачає покарання на строк від 7 до 12 років.

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Автор: УНІАН