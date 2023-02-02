Зазначається, що військовим не відмовляли.

У Державній міграційній службі прокоментували скандал за участю колишнього білоруського добровольця з полку Кастуся Калиновського Олексія Лазарєв і його дружини. Процес їх легалізації в Україні запущений.

В ДМС відзначили, що не відмовляли в оформленні документів на проживання в Україні громадянам Білорусі, які захищали українську землю від російських загарбників.

"Під час особистого прийому іноземці підтвердили, що вони не зверталися до підрозділів ДМС з офіційними заявами і офіційних відмов також не отримували. ДМС дотримується послідовної політики щодо врегулювання правового статусу іноземних громадян, які захищали територіальну цілісність України, виходячи з конкретної ситуації кожної людини. Відповідно, керівництву Головного управління міграційної служби Львівської області поставлено завдання детально розібратися в обставинах, викладених у повідомленні, та вжити всебічних заходів для вирішення питання", - йдеться у повідомленні.

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При цьому Лазарєв у своєму Twitter-акаунті підтвердили, що непорозуміння вже вирішилося. Також він вказав на бюрократизацію в питанні легалізації іноземців, які захищають Україну.

"Чи знаєте ви, що після звільнення з лав ЗСУ у добровольця є 7 днів, щоб покинути країну? І це стосується не тільки білорусів, а й інших іноземців (які не завжди можуть легально повернутися на батьківщину). Сумно, тому що ми вимагаємо від західної бюрократії якнайшвидших поставок зброї, а Україна вже майже рік (насправді 9) не може легалізувати іноземців, які за неї боролися. Це можна змінити, але потрібна допомога українців, тому що без тиску справа не зрушиться", - підсумував доброволець.

Скандал з посвідкою на проживання в Україні - що відомо

Олексій "Уж" Лазарєв та його дружина Вероніка Янович приїхали з Білорусі й вступили в батальйон (нині полк) імені Кастуся Калиновського, сформованого для білоруських добровольців на початку повномасштабної війни.

2 лютого 2023 року з'явилася інформація, що міграційна служба України відмовила в оформленні документів для постійного проживання. Повернутися в Білорусь вони не можу, тому що за участь у війні на боці України їм загрожує смертна кара, і побоюються можливої депортації.

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