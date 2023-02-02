Добровольці не можуть повернутися до Білорусі – там їм загрожує смертна кара.

Колишнім добровольцям із полку Кастуся Калиновського, Олексію "Вужу" Лазарєву та його дружині Вероніці Янович, відмовили в оформленні документів для постійного проживання в Україні.

Як "Вуж" розповів в Twitter, він намагався подати документи для отримання посвідки на постійне проживання, а його дружина – на отримання статуса біженки. Однак документи у них не прийняли в міграційній службі.

"Чекатиме на письмову відмову (бо це зробили по телефону, тобто відмовилися приймати документи). Що далі? Не знаю. З Державною міграційною службою можна довго боротися, але як при цьому жити – сказати важко", – зазначив екс-боєць.

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Лазарєв пояснив, що має роботу в IT, і хоче мати можливість працювати легально – родина не потребує фінансової або іншої підтримки. Раніше подружжя вже пробувало легалізуватися в Польщі, однак Вероніці Янович відмовили в оформленні гуманітарної візи, а термін дії білоруського паспорту сплив.

Повернутися до Білорусі обидвоє не можу, оскільки за участь в боротьбі проти російської агресії на боці України їм загрожує смертна кара, та побоюються можливої депортації.

Хто такі Олексій Лазарєв і Вероніка Янович

Обоє, і Олексій, і Вероніка, – білоруси. На початку повномасштабної війни вони вступили в батальон (нині полк) імені Кастуся Калиновського, сформованого для білоруських добровольців. Олексій та Вероніка повінчалися, а потім одружилися в Україні.

Пара не приховувала участі у війні та активно вела соцмережі, розповідаючи про будні захисників України.

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