Російські фейки спрямовані на дискредитацію іміджу української армії.

На сьогодні неправильно говорити, що Україна програє інформаційну війну Росії.

Про це в ефірі "Права на владу" заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Не потрібно думати, що Україна є виключно жертвою інформаційних спецоперацій. Ми вже не програємо інформаційну війну. Це було вчора. Сьогодні ми чинимо опір і є флагманами певних тем, на які мусять відповідати наші проросійські опоненти. Міноборони має і військове радіо, і військове телебачення, і інформаційну агенцію, де є мільйони переглядів. Ми професійно відстежуємо системні фейки по дискредитації ЗСУ і працюють за однією і тією ж схемою - прив'язуються до якоїсь події", - заявила вона.

Як приклад Маляр назвала ряд фейків роспропаганди - що Україна лишила своїх військових в Афганістані, що в ЗСУ - епідемія коронавірусу напередодні міжнародних військових навчань. При цьому, цю інформацію ширили фейкові військовослужбовці ЗСУ.

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Напередодні призовної кампанії ширять фейк, що в київській школі 151 військкомати примушували дітей заповнювати анкети з автобіографією і питаннями про те, де були їхні батьки під час "Вітчизняної війни".

"Щодо призовної кампанії, то Росія подібні речі робить ще з 90-х років, бо її завдання - щоби якомога менше людей в нас хотіли служити в армії. Практикуються фейки, що призовників ловлять на вулицях і силою тягнуть у армію, що призивають осіб з інвалідністю. Все це нібито від хлопців, які особисто з таким стикалися", - додала Маляр.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно СБУ затримала мешканця Харківщини, який організував мережу ботів РФ. Вони поширювали фейки про вакцини і війну на Донбасі.

Автор: Дмитро Хилюк