Ботоферма включала майже 50 тис. фейкових акаунтів.

На Харківщині Служба безпеки України припинила діяльність ботоферми, через яку створювали акаунти для поширення замовних матеріалів з Російської Федерації.

Як повідомляє прес-центр СБУ, за період роботи зареєстровано майже 50 тис. фейкових акаунтів, які створювали "альтернативну реальність" у соцмережах, у тому числі в українському сегменті.

Організатором ботоферми виявився житель Харківщини.

"Він має чималий досвід у сфері телекомунікацій, тому успішно налагодив механізм реєстрації фейкових профілів у соцмережах", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСтали відомі нові подробиці смертельного вибуху в Карпатах (відео)За наявною інформацією, чоловік створював акаунти і передавав їх замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до 5 фейкових облікових записів у різних соціальних мережах.

Оплату за виконані замовлення зловмисник отримував у рублях, через електронні платіжні системи.

Зазначається, що "армія ботів" поширювала публікації та коментарі, спрямовані на зрив національної програми вакцинації, виправдання збройної агресії РФ на сході України та дискредитацію української влади.

Під час обшуків за місцем фактичного мешкання зловмисника виявлено: комп'ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності; GSM-шлюзи та SIM-банки; 5 тис. SIM-карток українських операторів зв’язку.

Тривають слідчі дії для перевірки можливої причетності особи до співпраці з російськими спецслужбами.

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Автор: Світлана Макринська