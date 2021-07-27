Як зазначається, оприлюднення рейтингових списків до ЗВО на ступені бакалавра та магістра відбудеться не пізніше 28 липня.

В Україні абітурієнти до закладів вищої освіти (ЗВО) подали майже 1,86 млн заяв на бакалаврат та понад 166,5 тис. заяв на магістратуру - це майже на 7% більше, ніж торік. Серед найпопулярніших спеціальностей за кількістю поданих заяв - право, менеджмент, філологія.

Такі дані оприлюднила прес-служба Міністерства освіти і науки України.

А найпопулярнішими університетами серед майбутніх бакалаврів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, залишилися:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 53 777 поданих заяв;

Львівський національний університет імені Івана Франка - 47 326;

Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 46 235.

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Найпопулярніші спеціальності бакалаврату за кількістю поданих заяв:

Філологія - 76 371;

Право - 67 720;

Комп’ютерні науки - 66 123;

Менеджмент - 62 227;

Середня освіта - 44 136;

Інженерія програмного забезпечення - 43 618;

Журналістика - 43 215;

Психологія - 39 529;

Економіка - 37 464;

Маркетинг - 36 080.

Серед майбутніх магістрів на основі ступеня бакалавра найпопулярніші ЗВО:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 11 483 подані заяви;

Національний університет "Львівська політехніка" — 7 738;

Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" — 7 061.

Найбільшу кількість заяв вступники до магістратури подали на такі спеціальності:

Право - 23 404;

Менеджмент - 11701;

Середня освіта - 9 280;

Філологія - 8 528;

Комп’ютерні науки - 8 511;

Психологія - 6 373;

Економіка - 5 845;

Фінанси, банківська справа та страхування - 5 624;

Публічне управління та адміністрування - 4850;

Комп’ютерна інженерія - 4 058.

Приймання заяв та документів для вступників на освітні ступені бакалавра, наскрізного магістра та магістра (на основі ступеня бакалавра) завершено 23 липня.

Як зазначається, оприлюднення рейтингових списків до ЗВО на ступені бакалавра та наскрізного магістра відбудеться не пізніше 28 липня. А для майбутніх магістрів на основі бакалавра (магістра/спеціаліста) на місця за кошти бюджету такі списки будуть оприлюднені не пізніше 2 серпня.

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Автор: Вікторія Гордієнко