Сергій Шкарлет запевнив, що нікого насильно вакцинувати не будуть.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет пояснив, чи допустять до роботи вчителів, які не прищепилися. За його словами, насильно вакцинувати нікого не будуть.

Про це глава відомства розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Примусово нікого не будуть вакцинувати. Можуть бути медичні показники. Наприклад, алергія", - зазначив міністр.

За його словами, немає підстав не допускати до роботи невакцинованого вчителя.

Читайте такожУ МОЗ назвали умову для роботи шкіл під час нової хвилі COVID-19Водночас Шкарлет вказав, що школа буде працювати в дистанційному або змішаному режимі, якщо не щеплені 80% педколективу, але, якщо ця умова виконана, то навчальний заклад буде працювати в штатному режимі навіть під час локдауну.

Голова МОН нагадав, що вже щеплення від COVID-19 отримали до 35% вчителів у закладах загальної середньої освіти.

"Область від області відрізняється занадто критично. Наприклад, Київська - це 90% щеплених від COVID. Житомирська та Львівська - понад 55%. Зате Волинь - менше 10%", підсумував міністр.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував можливість введення нового локдауну в Україні на тлі зростання захворюваності коронавірусом.

Автор: Анастасія Горбачова