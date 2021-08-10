Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет пояснив, чи допустять до роботи вчителів, які не прищепилися. За його словами, насильно вакцинувати нікого не будуть.
Про це глава відомства розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".
"Примусово нікого не будуть вакцинувати. Можуть бути медичні показники. Наприклад, алергія", - зазначив міністр.
За його словами, немає підстав не допускати до роботи невакцинованого вчителя.
Читайте такожУ МОЗ назвали умову для роботи шкіл під час нової хвилі COVID-19Водночас Шкарлет вказав, що школа буде працювати в дистанційному або змішаному режимі, якщо не щеплені 80% педколективу, але, якщо ця умова виконана, то навчальний заклад буде працювати в штатному режимі навіть під час локдауну.
Голова МОН нагадав, що вже щеплення від COVID-19 отримали до 35% вчителів у закладах загальної середньої освіти.
"Область від області відрізняється занадто критично. Наприклад, Київська - це 90% щеплених від COVID. Житомирська та Львівська - понад 55%. Зате Волинь - менше 10%", підсумував міністр.
Як раніше повідомляв УНІАН, Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував можливість введення нового локдауну в Україні на тлі зростання захворюваності коронавірусом.