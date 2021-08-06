Також Віктор Ляшко розповів, чи планують закривати школи в новому навчальному році у разі значного поширення COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував можливість запровадження нового локдауну в Україні на тлі зростання захворюваності на коронавірус.

В ефірі "Сніданку з 1+1" Ляшко оцінив очікування українців щодо нового локдауну восени. Так, за словами міністра, локдауну може не бути, якщо вакцинується якомога більше людей.

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"Чи чекати локдауна, чи не чекати? Я пропоную не чекати. Я пропоную піти до пункту вакцинації і зробити щеплення, щоб в Україні не було локдауну", - сказав Ляшко.

Також Віктор Ляшко розповів, що школи в новому навчальному році закривати не планують, навіть у разі значного поширення COVID-19 навіть у "червоних зонах" карантину. Втім, мова йде лише про ті області, де 80% вчителів будуть вакциновані.

Такі ж правила діятимуть і для установ культури.

Зазначимо, що в Україні фіксують зростання темпів вакцинації – за минулий тиждень провели на 15% більше щеплень, ніж попереднього. В середньому це 117 тисяч щеплень.

Втім показники все ще дуже низькі у порівнянні з Європою, де принаймні одну дозу вакцини отримали вже 50% населення, водночас в Україні – лише 9,5%.

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін оцінив можливість запровадження нового локдауну в країні через штам коронавірусу "Дельта".

Коронавірус в Україні: що відомо

Захворюваність на коронавірус зростає уже кілька днів, так впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 1081 людина.

У Міністерстві охорони здоров'я напрацьовують 3 сценарії перебігу третьої хвилі коронавірусу. Наразі відомство готує місця "з киснем".

Фахівці Київської школи економіки заявили, що новий спалах COVID-19 може початися в Україні ще до 17 серпня. Все тому, що рівень госпіталізації хворих зростає.

Автор: Вікторія Гордієнко