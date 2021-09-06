Головний санлікар вважає, що нового локдауну не уникнути.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні погіршується, і в будь-якому випадку нового локдауну не уникнути.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Перш за все, зараз немає чіткої дати локдауну. По-друге, кожна людина може відтягнути такий локдаун за рахунок того, що виконуватиме звичайні профілактичні заходи або вакцинуватися. Зараз ситуація справді погіршується в переважній кількості областей, і ми вже бачимо, що найближчим часом Україна все ж вийде із "зеленої" зони. Ми будемо вимушені запровадити "жовту", де будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів або спортивних залів", - наголосив він.

За словами Кузіна, якоїсь конкретної цифри кількості захворювань, за якої в Україні можуть запровадити локдаун, немає.

"Кожна нова зона покликана не допустити тотального локдауну у країні, тобто переходу до червоної зони. ... Найближчим часом Україна, швидше за все, перейде на жовтий рівень епідемічної небезпеки. Це умовно така тривога з приводу того, що кількість нових випадків може потенційно зростати найближчим часом", - додав головний санлікар.

На запитання, чи не уникнути Україні нового локдауну, Кузін відповів ствердно.

"Моє переконання, що ні. Але якщо ми казатимемо про "червоний" рівень епідемічної небезпеки, то, на моє переконання, він буде не раніше, ніж у листопаді", - повідомив головний санлікар України.

Коронавірус в Україні

Читайте такожТрьом областям та Києву загрожує виліт із "зеленої" зониЗа минулу добу, 5 вересня, в Україні виявили 773 нових хворих на COVID-19. Найбільше - в Києві.

Госпіталізували 635 осіб, летальних випадків - 18, одужали - 457 осіб.

При цьому протестували вчора методом ПЛР - 11 283 особи, методом ІФА - 1 879 осіб, експрес-тестами - 9 853 особи. Загалом вдалося провести 12 108 589 тестувань.

Вакциновано минулої доби в Україні 41 787 людей. Одну дозу отримали 12 367 людей, повністю імунізовані - 29 420 людей.

Автор: Катерина Комолова