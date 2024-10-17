Георгій Тихий нагадав, що Україна зробила найбільший в історії внесок у ядерне нерозповсюдження.

Українське Міністерство закордонних справ офіційно спростовували "інсинуації неназваних джерел" у виданні BILD щодо нібито планів України з розробки зброї масового знищення.

Речник МЗС Георгій Тихий у коментарі, оприлюдненому на сайті відоммства, нагадав, що Україна була і залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), до якого вона доєдналася у 1994 році, відмовившись від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу.

"Україна, яка зробила найбільший в історії внесок у міжнародний мир, безпеку та ядерне нерозповсюдження, сьогодні постає перед ядерним шантажем з боку держави-терориста Росії. Москва не лише вдається до безвідповідальної та небезпечної риторики на тему зброї масового знищення, але і створює неприйнятні загрози для ядерних обʼєктів на території України, продовжуючи незаконну окупацію ЗАЕС та розглядаючи можливість ударів по елементах системи атомної енергетики України", - зазначив він.

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Тихий закликав світову спільноту посилити тиск на Москву, аби запобігти втіленню її агресивних планів. Речник пояснив:

"Варто нагадати, що Росія, яка займається ядерним шантажем, перебуває, хоч і незаконно, в кріслі постійного члена Ради Безпеки ООН. Це країна, яка зобовʼязалася поважати суверенітет та територіальну цілісність України, не застосовувати та не погрожувати Україні застосуванням зброї масового знищення".

Він наголосив, що в Україні переконані, що ДНЯЗ залишається наріжним каменем світової архітектури міжнародної безпеки.

"Попри російську агресію, що триває, Україна продовжує дотримуватись положень ДНЯЗ і залишатися відповідальною учасницею міжнародного режиму ядерного нерозповсюдження. На відміну від Росії, Україна виконує взяті на себе зобовʼязання та розраховує на їх виконання іншими відповідальними міжнародними акторами", - додав Тихий.

Інформація про нібито план України розробляти ядерну зброю

Сьогодні в мережі зʼявилася інформація від видання BILD, що Україна може створити ядерну зброю за кілька тижнів. В Офісі президента України спростували повідомлення таблоїда. Радник президента Дмитро Литвин заявив, що вже давно можна переплутати, де слова військового оглядача Bild Юліана Рьопке, а де заяви російських пропагандистів.

Згодом президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна ніколи не говорила, що хоче створити ядерну зброю. Він пояснив, що казав про Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки.

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