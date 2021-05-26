Водночас в Україні частка хворих дітей серед усіх виявлених хворих на COVID-19 зросла з 4% до 6,5%, що вказує за зростання залученості дітей в епідемічний процес.

Наприкінці травня середня кількість нових випадків COVID-19 в Україні становитиме 3,4 тисячі на добу, на початку червня – 2,9 тисячі.

Про це йдеться в прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 26 травня – 8 червня 2021 року від Національної академії наук України.

Вказується, що середня кількість нових виявлень COVID-19 в Україні зменшилася до 3 тис. 767 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 174 смерті на день у середньому за останній тиждень.

«Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 3 тис. 442 протягом тижня 26 травня – 1 червня та 2 тис. 914 – протягом тижня 2–8 червня», - йдеться в прогнозі.

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Також зазначається, що спостережувана летальність в останні 3–4 тижні попередньо становила близько 2,9% з піковим значенням вище 3% на час довгих травневих вихідних.

Водночас наразі частка хворих дітей серед усіх виявлених хворих на COVID-19 зросла з 4% до 6,5%, а госпіталізацій – з 2% до 3,7%.

Коронавірус с Україні: останні дані

За минулу добу в Україні зафіксували 3 тис. 395 нових випадків COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 189 тис. 858 осіб. Одужала 1 млн 990 тис. 051 особа. ПЛР-тестувань проведено 10 млн 076 тис. 621. Летальних випадків зареєстровано 49 тис. 893.

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Автор: Костянтин Гончаров