Місцева влада раніше вважала, що мозаїчні портрети Леніна і Сталіна не підпадають під декомунізацію.

У Новгород-Сіверському на Чернігівщині демонтували портрети Володимира Леніна і Йосипа Сталіна з водонапірної вежі, розташованої в центрі міста.

Про це в Telegram повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

За його інформацією, Новгород-Сіверський, що розташований за 50 км від російського кордону, нарешті вільний від комуністичних символів.

"Сьогодні, у день свята Благовіщення Пресвятої Богородиці, комунальники демонтували мозаїчні зображення Леніна та Сталіна, що були розміщені на водонапірній вежі міста", - написав він.

Також світлини демонтажу портретів комуністичних вождів розмістили у місцевих групах в соцмережах жителі міста. Більшість дописувачів схвально оцінили цей крок міської влади.

Як повідомляв УНІАН, через відмову демонтувати портрети комуністичних вождів у Новгород-Сіверському Інститут національної пам’яті України звертався до Генеральної прокуратури та Національної поліції з проханням розпочати кримінальне провадження за фактом поширення та публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму та притягнути винних до відповідальності.

Водночас екс-мер Олег Бондаренко пояснював, що зображення Леніна та Сталіна на водонапірній башті біля ринкової площі міста ніяким чином не використовується як символіка комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Новгород-Сіверська міськрада у свою чергу вважала, що мозаїчні портрети Леніна і Сталіна не підпадають під декомунізацію, оскільки не є ані пам'ятниками, ані пам'ятними знаками, і правовий механізм їх демонтажу не передбачений жодним нормативно-правовим актом.

Оздобили башту цими портретами в 1930-х роках, а саме місто Новгород-Сіверський розташоване за 50 км від кордону з Росією.

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