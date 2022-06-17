Пропонується додати вимогу щодо наявності у такого кандидата щонайменше 10 років професійного досвіду у сфері прав людини.

Народні депутати пропонують змінити законодавчі вимоги до кандидата на посаду омбудсмена.

На сайті парламенту оприлюднено зареєстрований групою депутатів законопроект про внесення змін до статті 5 закону "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (№7472).

Документом пропонується встановити, що уповноваженим може бути призначено громадянина України, який на день обрання має глибокі знання та професійний досвід у сфері прав людини щонайменше 10 років, протягом останніх 5 років проживає в Україні, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови, має високий авторитет завдяки моральним якостям та суспільній діяльності, є компетентним та доброчесним.

Чинним положенням закону передбачено, що омбудсменом може бути призначено громадянина України, який на день обрання досяг 40 років, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Нацкомісією зі стандартів держмови, має високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності та протягом останніх 5 років проживає в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Людмили Денісової з посади уповноваженого ВР з прав людини.

14 червня народний депутат від "Слуги народу" Марина Бардіна назвала трьох можливих претендентів на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини. За її словами, це правозахисниця, адвокат Лариса Денисенко, голова правління організації "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук та виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.