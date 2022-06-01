За словами народного депутата, питання про звільнення Людмили Денісової з посади уповноваженої Верховної Ради України з прав людини назрівало вже давно, тому депутати ухвалили таке рішення.

Нового уповноваженого Верховної Ради з прав людини замість звільненої з цієї посади Людмили Денісової можуть призначити упродовж двох місяців.

Про це народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Питання про звільнення назрівало давно. Одразу, після перших публічних заяв пані Денісової внаслідок розширення агресії РФ в лютому цього року. Тому що багато її заяв сприймалися політиками та суспільством і насамперед допомагали ворогу... Пані Денісова, замість того, щоб виконувати професійно свої функції захисту прав громадян, в такий складний період військових дій почала робити дивні або політично орієнтовані заяви. Питання давно обговорювалось серед народних депутатів, тому було ухвалено таке рішення", - пояснив Веніславський.

На питання, хто тепер може обійняти дану посаду, Веніславський відповів, що "говорити зараз зарано".

"Буде оголошений конкурс, відповідно до закону України про правовий статус уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. І далі, хто на цьому конкурсі переможе, той і стане новим уповноваженим Верховної Ради",- акцентував Веніславський.

На уточнююче питання, чи розглядаються наразі будь-які кандидатури на цю посаду, народний депутат додав: "Я чесно скажу, що не знаю жодного прізвища, яке б на даний момент заслуговувало на довіру, щодо можливості зайняття цієї посади в майбутньому".

Щодо точної дати засідання Верховної Ради, де буде розглянуто питання призначення нового омбудсмена, він зауважив, що це тривалий процес.

"Навіть з урахуванням того, що зараз воєнний стан, я думаю що це буде не раніше ніж протягом найоптимістичніше місяця, максимум двох. Можна сподіватися, що ми матимемо нового уповноваженого Верховної Ради", - зазначив Веніславський.

Народний депутат поінформував, що апарат уповноваженого Верховної Ради України з прав людини функціонує незалежно від наявності або відсутності очільника.

"Там є кому займатися всіма справами. Ціла низка посадових осіб у структурі уповноваженого може ефективно виконувати ті питання, які на сьогоднішній день має виконувати уповноважений з прав людини", - підкреслив Веніславський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 травня, Верховна Рада проголосувала за відставку Людмили Денісової з посади уповноваженого ВР з прав людини. За це віддали свої голоси 234 народних депутати України.

Денісова заявила, що оскаржуватиме в суді рішення Верховної Ради України про звільнення її з посади омбудсмена.

Довідка УНІАН. Людмила Денісова обіймала цю посаду з 15 березня 2018 року. Раніше вона була міністром соцполітики в урядах Юлії Тимошенко (2007-2010) і Арсенія Яценюка (2014 рік).

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