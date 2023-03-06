Жінку накачували препаратом, який у всьому світі вважається шкідливим через побічні ефекти.

У Росії українку, яка була вивезена в РФ і відмовилася отримати російське громадянство, майже рік утримували в психлікарні і піддавали каральній психіатрії. Правозахисники змогли звільнити її з установи і повернути в Україну в лютому 2023 року.

Як повідомляють у Телеграм-каналі "Можем объяснить", про цю історію їм розповів правозахисник Олексій Прянишников. За його словами,мешканку Харкова Ірину вивезли на автобусі до Бєлгорода у травні 2022 року. Після цього вона потрапила в пункт тимчасового утримання.

"У медичних документах зазначено, що Ірина приїхала в Білгород до родичів, проте сама вона каже, що ніяких родичів там ніколи не мала", – говорить Прянишников.

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Через відмову повідомляти відомості про себе з пункту тимчасового утримання жінку відправили в Білгородську психлікарню. Правозахисник зазначає, що це не є причиною для ув'язнення людини в психлікарні, проте цей випадок в його практиці вже не перший.

Зазначається, що у Білгородській психлікарні Ірина пробула до 10 серпня 2022 року. Після цього її перевели в психлікарню Енгельса, де лікарі накачували її галоперидолом.

"Це нейролептик, застосовуваний в лікуванні шизофренії ще з радянських часів. У всьому цивілізованому світі вважається досить шкідливим препаратом, що має масу побічних ефектів", – додав Прянишников.

Цей випадок також ускладнювала відсутність у Ірини українських документів. У Росії жінку неодноразово шантажували Ірину можливістю виписатися з психлікарні в обмін на отримання російського паспорта, проте вона не погоджувалася.

"У чому мотивація такого екстравагантного пошуку нових громадян Росії – залишається тільки здогадуватися. Думаю, таке завзяття обумовлено тим, щоб можна було міркувати про вибір українців на користь Росії, тобто пропагандистські мотиви. І я б не виключав якихось корисливих мотивів з боку конкретних чиновників", – пояснив правозахисник.

Син жінки шукав її протягом п'яти місяців. У вересні 2022 року він дізнався, що вона перебуває в лікарні в Енгельсі, проте через воєнний стан виїхати за матір'ю не зміг.

За словами Прянишникова, він приєднався до справи в січні. Син Ірини зміг отримати для неї в Україні "білий паспорт" – посвідчення особи громадянина України для повернення в країну.

21 лютого Прянишникову разом з саратовським адвокатом вдалося домогтися відвідування Ірини в психлікарні.

"Лікарі виявилися не дуже раді неоголошеному візиту, навіщось консультувалися з міграційним підрозділом МВС, але до обіду здалися і відпустили Ірину, знявши вимоги про вступ Ірини в громадянство РФ, що висувалися раніше", – говорить правозахисник.

Вже ввечорі 23 лютого Ірина перебувала в Харкові. Там жінка зустрілася з сином після 10 місяців розлуки.

Депортація українців до Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на територію РФ вивезли сотні тисяч українців. Зокрема, в Росію депортували тисячі дітей.

Директор громадської організації Східна правозахисна група Віра Ястребова у грудні 2022 року розповіла, що росіяни також виділяють кошти на медичну фільтрацію українських дітей. За її словами, потенційними жертвами депортації в РФ можуть стати 82 тисячі маленьких українців.

2 березня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у так званих "таборах перевиховання" росіяни утримують близько 6 тисяч українських дітей. Дітей з патріотичними поглядами утримують в 43 так званих "освітніх таборах" на території РФ.

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