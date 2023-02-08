Понад 50 з них зараз перебувають на території країн Євросоюзу.

Україна змогла повернути 128 дітей, яких російські окупанти примусово вивезли до Російської Федерації.

Про це повідомила начальник Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора України Юлія Усенко, передає Укрінформ. За її словами, понад 50 маленьких українців разом із батьками чи вихователями перебувають зараз на території країн ЄС.

"Ви запитаєте, чому така маленька цифра у порівнянні з кількістю тих, хто перебуває у депортації? Але для нас це не цифра - це 128 дитячих життів. За поверненням їх на Батьківщину - робота великої кількості людей, які місяцями працюють, щоб повернути хоча б одну дитинку. Це багато безпекових ризиків, у тому числі й для тих, хто допомагає в цьому", - наголосила вона.

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Усенко пояснила, що у випадку з Росією звичні інструменти міжнародного права не працюють. У зв'язку з цим для повернення дітей додому необхідні зусилля міжнародної спільноти та реальні кроки.

"Україна робить усе можливе, але, на жаль, цього недостатньо. Звичні інструменти дипломатії не діють, вимоги міжнародного гуманітарного права на агресора не діють, тому єдиного механізму не існує, а типові правила не працюють. Наше завдання – бути в постійному пошуку таких шляхів та бути в діалозі з тими, хто нас підтримує", - підсумувала посадовець.

Депортація українських дітей на територію РФ

Раніше уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук уточнила, що станом на жовтень 2022 року жо Росії насильно вивезли щонайменше 8 709 дітей.

Зі свого боку директор громадської організації Східна правозахисна група Віра Ястребова вказує, що потенційними жертвами примусової депортації в РФ можуть стати 82 тисяч українських дітей.

В листопаді 2022 року аналітики американського Інститут вивчення війни повідомили, що влада Росії почала неприховано рекламувати у ЗМІ примусове усиновлення українських дітей.

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