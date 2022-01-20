Інцидент стався прямо в їдальні, де знаходилися діти.

Кричущий випадок стався в одній зі шкіл Солом'янського району Києва. Кухарі побилися з прибиральницею через котлети прямо в їдальні.

Про це пише Kyivinform

Відзначається, що інцидент стався ще 18 січня в школі № 221, яка знаходиться на вулиці Кудряшова 12\14.

Конфлікт між кухарями та прибиральницею стався під час обіду в шкільній їдальні. Кухарі хотіли "повторно використовувати" котлети, через що прибиральниця зробила їм зауваження. Перепалка переросла в бійку. На той момент в їдальні перебували діти молодших класів.

Читайте також"На зоні краще годують": батьки масово скаржаться на харчування дітей у школах України (фото)У конфлікт втрутилася директор школи, але поліцію викликати не стала. При цьому свідками того, як директор намагалася врегулювати конфлікт, стали як батьки, так і діти. В результаті скандалу діти на кілька днів залишилися без обідів.

Крім того, батьки показали фото обідів, які виглядають, м'яко кажучи, не дуже.

Реформа харчування в школах України

Через масові скарги на їжу в шкільних їдальнях, а в деяких випадках і масові отруєння, в Україні вирішили змінити підхід до харчування дітей. Проект запустили ще в серпні минулого року. Меню розробив відомий український кухар Євген Клопотенко, а курує проект перша леді Олена Зеленська.

З вересня поточного року в школах ввели нове меню. Воно складається з 160 страв, які будуть використовуватися в залежності від кратності харчування для кожного навчального закладу. Передбачається, що раціон учнів стане більш збалансованим і різноманітним.

Основна мета - зробити їжу в українських школах кориснішою, смачнішою і різноманітнішою. Загалом реформа передбачає "модернізацію" складу шкільного меню, рецептури приготування, а також форми організації харчування учнів.

Читайте такожНа Львівщині дітей-пільговиків відсаджують у їдальні від решти й дають інші страви (фото)Згідно з новим санітарним регламентом, раціон в школах повинен бути різноманітним і обов'язково включати Зернові, картоплю, фрукти, овочі, молоко, молочні продукти, м'ясо, рибу, яйця, горіхи, бобові, а також жири. При цьому повинні бути виключені сосиски, ковбаси, продукти із зайвим вмістом солі, цукру і трансжирів.

З 1 січня 2022 року у школах України почали готувати для школярів за новим меню. Однак не всім дітям подобаються незвичайні страви. Розробник нового харчування в українських школах Євген Клопотенко пояснив причини цього і дав кілька порад батькам, як діяти.

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