Олена Зеленська зазначила, що діти часто скаржаться на харчування в школах.

Платформу про здорове харчування в школах "Знаїмо" презентували в Україні. Вона є частиною реформи системи шкільного харчування.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента Україна.

За словами першої леді Олени Зеленської, мета "Знаїмо"- змінити шкільне меню на корисне і здорове і змінити харчові звички українців.

При цьому Зеленська зазначила, що 47% українських батьків не знає, що харчування може бути хорошим мотиватором до навчання, а діти часто не задоволені харчуванням в школі.

Читайте також"На зоні краще годують": батьки масово скаржаться на харчування дітей у школах України (фото)Що буде на платформі "Знаїмо":

інформація для директорів про хід реформи і нормативи шкільного харчування;

розділи для вчителів і батьків про формування культури харчування у дитини в сім'ї і в школі;

для школярів викладені основи здорового харчування у форматі ігор і тестів.

"Школа та дім – головні місця, де формуються звички на все життя. Де складається харчова поведінка і культура харчування. Якщо ми зараз сформуємо безпечні харчові звички у наших дітей, вони залишаться з ними і в дорослому житті. Виростуть здорові і свідомі люди", - підсумувала Зеленська.

Реформа харчування в школах України

Через масові скарги на їжу в шкільних їдальнях, а в деяких випадках і масові отруєння, в Україні вирішили змінити підхід до харчування дітей. Проект запустили ще в серпні минулого року. Меню розробив відомий український кухар Євген Клопотенко, а курирує проект перша леді Олена Зеленська.

З вересня поточного року в школах ввели нове меню. Воно складається з 160 страв, які будуть використовуватися в залежності від кратності харчування для кожного навчального закладу. Передбачається, що раціон учнів стане більш збалансованим і різноманітним.

Основна мета-зробити їжу в українських школах корисніше, смачніше і різноманітніше. Загалом реформа передбачає "модернізацію" складу шкільного меню, рецептури приготування, а також форми організації харчування учнів.

Читайте такожВ Одеській області через спалах кишкової інфекції закрили дитсадокЗгідно з новим санітарним регламентом, раціон в школах повинен бути різноманітним і обов'язково включати Зернові, картоплю, фрукти, овочі, молоко, молочні продукти, м'ясо, рибу, яйця, горіхи, бобові, а також жири. При цьому повинні бути виключені сосиски, ковбаси, продукти із зайвим вмістом солі, цукру і трансжирів.

За словами міністра освіти і науки Сергій Шкарлета, на 23 червня тільки 40% шкіл готові до введення нових норм харчування, а з 1 січня 2022 року вже всі школи мають запровадити нові норми.

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Автор: Анастасія Горбачова