Платформу про здорове харчування в школах "Знаїмо" презентували в Україні. Вона є частиною реформи системи шкільного харчування.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента Україна.
За словами першої леді Олени Зеленської, мета "Знаїмо"- змінити шкільне меню на корисне і здорове і змінити харчові звички українців.
При цьому Зеленська зазначила, що 47% українських батьків не знає, що харчування може бути хорошим мотиватором до навчання, а діти часто не задоволені харчуванням в школі.
Читайте також"На зоні краще годують": батьки масово скаржаться на харчування дітей у школах України (фото)Що буде на платформі "Знаїмо":
- інформація для директорів про хід реформи і нормативи шкільного харчування;
- розділи для вчителів і батьків про формування культури харчування у дитини в сім'ї і в школі;
- для школярів викладені основи здорового харчування у форматі ігор і тестів.
"Школа та дім – головні місця, де формуються звички на все життя. Де складається харчова поведінка і культура харчування. Якщо ми зараз сформуємо безпечні харчові звички у наших дітей, вони залишаться з ними і в дорослому житті. Виростуть здорові і свідомі люди", - підсумувала Зеленська.
Реформа харчування в школах України
Через масові скарги на їжу в шкільних їдальнях, а в деяких випадках і масові отруєння, в Україні вирішили змінити підхід до харчування дітей. Проект запустили ще в серпні минулого року. Меню розробив відомий український кухар Євген Клопотенко, а курирує проект перша леді Олена Зеленська.
З вересня поточного року в школах ввели нове меню. Воно складається з 160 страв, які будуть використовуватися в залежності від кратності харчування для кожного навчального закладу. Передбачається, що раціон учнів стане більш збалансованим і різноманітним.
Основна мета-зробити їжу в українських школах корисніше, смачніше і різноманітніше. Загалом реформа передбачає "модернізацію" складу шкільного меню, рецептури приготування, а також форми організації харчування учнів.
Читайте такожВ Одеській області через спалах кишкової інфекції закрили дитсадокЗгідно з новим санітарним регламентом, раціон в школах повинен бути різноманітним і обов'язково включати Зернові, картоплю, фрукти, овочі, молоко, молочні продукти, м'ясо, рибу, яйця, горіхи, бобові, а також жири. При цьому повинні бути виключені сосиски, ковбаси, продукти із зайвим вмістом солі, цукру і трансжирів.
За словами міністра освіти і науки Сергій Шкарлета, на 23 червня тільки 40% шкіл готові до введення нових норм харчування, а з 1 січня 2022 року вже всі школи мають запровадити нові норми.