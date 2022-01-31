Спільнота на підтримку нацгвардійця, який влаштував криваву бійню у Дніпрі, з'явилася спочатку на Facebook, а тепер ще й в Instagram.

У солдата Артемія Рябчука, який розстріляв товаришів зі служби у Дніпрі, з'явилася група підтримки. Люди створили спільноти, де шукають можливості для допомоги нацгвардійцю, який влаштував криваву бійню.

Користувачі Facebook вже збирають гроші та шукають для Рябчука адвокатів.

Так, у дописах люди пишуть, що вони хочуть захистити солдата та підтримати його не тільки морально, а ще й матеріально. Серед підписників спільноти вже з'явилися "активісти", які збирають кошти та передають Рябчуку їжу, одяг та чай.

Окрім цього, користувачі активно шукають адвоката, який би погодився захищати нацгвардійця у суді.

Люди пишуть, що не вважають Рябчука винним й хочуть "зламати систему". Спільнота на підтримку нацгвардійця, який влаштував криваву бійню у Дніпрі, з'явилася спочатку на Facebook, а тепер ще й в Instagram.

До спільноти приєдналося вже майже 3 тисячі користувачів. Усіх, хто висловлюється проти Рябчука, адміністратори блокують. Користувачі активно питають про те, чи є у солдата родичі, які б могли його підтримати.

Читайте також"Був на позитиві": знайомі розповіли про вбитих у Дніпрі нацгвардійцівПроте, як повідомили у коментарях, піклуватися про нацгвардійця нікому - його мати нині нібито перебуває у РФ та дуже погано себе почуває.

Розстріл у Дніпрі січня: що відомо

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник.

Правоохоронці затримали нацгвардійця у Підгородньому Дніпропетровської області.

Читайте такожНа Херсонщині попрощалися із загиблими під час стрілянини у Дніпрі нацгвардійцямиЗа фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч.2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 КК) розпочато кримінальне провадження. Також розслідується справа з приводу службової недбалості керівництва Нацгвардії, що призвела до трагедії.

Рябчуку повідомили про підозру за ст.115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї та бойових припасів) ККУ.

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