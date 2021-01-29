У справі про вбивство журналіста Павла Шемерета МВС провело повне і об'єктивне розслідування, встановивши виконавців, а новий «білоруський слід», яким має зайнятися СБУ, може допомогти у встановленні замовників.

Про це йдеться в статті «Хто «замовив» Шеремета? Білоруський слід і доля підсудних у справі про вбивство журналіста», опублікованій виданням KP.UA.

«МВС виконало воістину колосальну роботу. В ході розслідування допитано кілька тисяч людей, відпрацьовано понад 80 мільйонів телефонних з'єднань, вивчені записи з сотень камер, проведена тонна експертиз. Оприлюднена масштабна доказова база. Українські правоохоронці пропрацювали всі можливі версії вбивства Шеремета ... У грудні 2019 року затримали трьох підозрюваних у вбивстві: лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, військовослужбовця-добровольця Андрія Антоненко, військову медсестру Яну Дугарь, а також вийшли на слід замовника за допомогою СВР», - йдеться в публікації.

Разом з тим, в кінці 2020 року опозиційні білоруські ЗМІ опублікували уривки плівок КДБістів, що свідчать про можливу причетність до вбивства білоруських спецслужб.

«Сьогодні суспільство очікує активної фази дій саме від СБУ, але в цьому відомстві вся активність поки що зводиться до внутрішніх протистоянь і боротьбі за сфери впливу, яка не так давно розгорілася в службі. Всі знають, що затриманий співробітник СБУ Андрій Расюк, якого підозрюють у підготовці замовного вбивства Андрія Наумова - начальника головного управління внутрішньої безпеки це ж самої Служби безпеки! Підозру також висунуто колишньому першому заступнику глави СБУ Дмитру Нескромному, який нібито втік за кордон. Так що Службі безпеки поки не до безпеки в країні», - підкреслюється в статті.

Автор зазначає, що на тлі бездіяльності СБУ ця інформація спровокувала ряд маніпуляцій.

«Полетіли наполегливі вимоги: свободу обвинуваченим! Однак, такі заяви передчасні, адже Антоненко, Кузьменко і Дугарь інкримінується саме участь у виконанні цього злочину. А нова інформація не лише не спростовує їх причетність, але і прекрасно вписується в лінію розслідування Нацполіціі. Зокрема, вона підтверджує, що обвинувачені виконували задум невстановлених осіб. Про це повідомили і в МВС: записи відповідають версії українського слідства і на справі ветеранів АТО і волонтерів не позначаться», - зазначає він.

Однак робота за даними записами ведеться саме МВС.

«Повною версією плівок, роздобутими української розвідкою до того, як вона розлетілася по просторах інтернету, повним ходом займалося МВС. Розпочата фоноскопічна експертиза. Слідчі підготували клопотання про надання міжнародної правової допомоги на проведення додаткових слідчих дій на території держав, пов'язаних з оприлюдненими аудіозаписами, отримали дозвіл на проведення слідчих дій «в одній з європейських країн», також запрошена особа-розпорядник інформації, що передається», - йдеться в публікації.

При цьому автор відзначає: «Поки що тягар відповідальності лежить на МВС, хоча українські спецслужби також мали б активізувати свої зусилля щодо встановлення замовників цього вбивства. Особливо, коли мова зайшла про ймовірну причетність іноземних спецслужб.... Але на СБУ вкотре можемо не розраховувати», - підсумував він.

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Автор: УНІАН