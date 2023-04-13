За насильницьке переміщення з України дітей пропонується встановити покарання до 15 років позбавлення волі.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо насильницького переміщення особи за межі території України (№9204).

Текст законопроекту групи депутатів розміщено на сайті парламенту. Законопроектом у статті ККУ "Порушення законів та звичаїв війни" пропонується встановити, що насильницьке переміщення осіб за межі території України карається позбавленням волі на строк від восьми до 12 років.

Якщо такі дії були вчинені щодо неповнолітньої особи, то вони каратимуться позбавленням волі на строк від восьми до 15 років.

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Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, його метою є встановлення кримінальної відповідальності за посягання на суспільні відносини щодо забезпечення життя, здоров'я та прав і свобод громадян України, зокрема неповнолітніх осіб, протидія і запобігання протиправному захопленню та вивезенню дітей з України, що становить загрозу українському генофонду, а також людству в Україні загалом унаслідок порушення законів та звичаїв війни.

Депортація людей з України - деталі

Наразі Україні відомо про 19 тис. 514 українських дітей, незаконно депортованих до Росії. Серед них - понад 4 тис. дітей-сиріт.

Російські окупанти продовжують примусові "медогляди" для дітей на тимчасово окупованих територіях України з метою подальшої депортації українців. За такою схемою росіяни вивезли зі сходу понад 100 тисяч дітей нібито на "лікування".

Раніше про підозру повідомили підприємниці з Криму, яка допомогла окупантам депортувати понад 1000 українських дітей із захоплених територій.