Дітям на окупованих територіях призначають "лікування" в Росії після "медогляду", який проводять завезені лікарі.

Російські окупанти продовжують примусові "медогляди" для дітей на тимчасово окупованих територіях України з метою подальшої депортації українців. За такою схемою росіяни вивезли зі сходу понад 100 тисяч дітей нібито на "лікування".

Як повідомляє Центр національного спротиву, "медичний огляд" проводять завезені лікарі. На цю програму ворог планує витратити 1,4 млрд рублів.

"Після огляду переважній більшості дітей приписують "лікування" у РФ, від якого батьки не можуть відмовитись, адже тоді їм погрожують відібрати батьківські права. Так, з початку року на Донеччині огляд пройшли 75 тис. дітей й 39 тис. в результаті було вивезено до РФ. На Луганщині "оглянули" 94 тис. й у 66 тис. "виявили патологію", після чого вивезли", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що були зафіксовані випадки, коли російські лікарі вимагали у батьків гроші, аби не "виявляти патологію" в дитини.

Депортація дітей до РФ

10 квітня вдалося повернути 24 дитини з Херсонської області, яких незаконно утримували росіяни. Волонтери кажуть, що ця рятувальна місія була однією з найскладніших.

8 квітня виконавчий директор БО "Save Ukraine", колишній уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що з Росії вдалося повернути 31 депортовану дитину. Він наголосив, що з 2014 року на окупованій території опинилися 1,5 млн українських дітей з Криму, Донбасу та інших тимчасово окупованих регіонів.

Крім того, Україна вимагає від РФ повернути тисячі викрадених дітей-сиріт. Віце-прем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що до Росії незаконно депортували 4396 дітей-сиріт.

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