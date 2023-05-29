Внаслідок ворожих обстрілів, наведених затриманим зрадником, загинуло 3 людей, було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств регіону.

В Запоріжжі контррозвідка Служби безпеки України під час спецоперації затримала агента ФСБ РФ. За його наведенням російські загарбники здійснили серію ракетних ударів по місту в квітні й травні 2023 року.

Як повідомили в СБУ, затриманим є колишній депутата-комуніст Запорізької міськради, який у 2001 році отримав 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні.

"Після виходу "на волю" вступив до місцевого осередку забороненої компартії і у 2015 році майже пів року був депутатом Запорізької міської ради. Також він був активним учасником прокремлівських організацій "Союз радянських офіцерів" і "Безсмертний полк"", - зазначили в СБУ.

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Злочинець був завербований російською спецслужбою наприкінці 2022 року з метою проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

"Для виконання ворожих завдань російський агент сформував власну інформаторську мережу. До її складу ввійшли колишні "однопартійці" фігуранта, які проживають у Запоріжжі. Через них він "в темну" отримував інформацію про діючі промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури", - розповіли в СБУ.

Далі зрадник особисто їхав і проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об'єктів, а отримані дані він передавав Росії для підготовки повітряних атак по території регіону. Після ворожих ударів зловмисник також "звітував" ФСБ про їхні наслідки.

В СБУ зазначили, що внаслідок ворожих обстрілів, наведених затриманим, загинуло 3 людей. Також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств регіону.

"Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено мобільні телефони, які він використовував для спілкування з російською спецслужбою. Також у нього вилучено велику кількість забороненої комуністичної символіки", - додали в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затримання зрадників в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Служба безпеки України викрила поплічника російських окупантів під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Миколаївщини. Житель Миколаєва обходив територію міста й прилеглих околиць і приховано фіксував на камеру телефона об'єкти Сил оборони.

Тим часом в Одесі довічний термін отримав екс-правоохоронець, який працював на ворожу російську спецслужбу. Він збирав розвіддані про місця дислокації та пересування військової техніки підрозділів ЗСУ, обстановку в Одеському порту, порту "Чорноморськ", залізничне сполучення, а також готував диверсії. Під час останнього слова в суді він визнав провину, але пожалкував лише про своє передчасне затримання.

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