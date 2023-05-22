Чоловік навіть рекомендував російським військовим посилити бомбові та ракетні удари.

В Одесі на 15 років "сів" зрадник, який зливав ворогу інформацію про українських військових і волонтерів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, відповідний вирок виніс Приморський районний суд Одеси.

Зокрема, жителя Одеси визнано винним у державній зраді та незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та боєприпасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).

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"Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У суді прокурором доведено, що чоловік добровільно сприяв державі-агресору в проведенні підривної діяльності проти України", - заявили в прес-службі.

Зокрема, встановлено, що інформатор розвідував у Одесі і області чисельність та маршрути переміщення особового складу, захисні укріплення, їхнє маскування, місця зосередження бойової техніки та озброєння ЗСУ. Також він збирав у соцмережах та Телеграм-каналах інформацію про волонтерів, які надають допомогу силам оборони України, та про одеситів, що відкрито займають суспільно активну проукраїнську позицію.

За даними прокуратури, агент передавав своїм російським кураторам інформацію про персональні дані відомих йому українських військових для подальшого їх знищення та вчинення щодо них інших злочинів.

Так, фігурант передавав білоруській журналістці дані про підготовку підрозділів ЗСУ, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України до оборони Одещини. Цю інформацію, у подальшому, ворог використовував для завдання ракетних ударів по регіону. Під час затримання ву чоловіка виявлено та вилучено мобільний телефон із відповідною інформацією та вогнепальну зброю з боєприпасами.

"У судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину, утім не розкаявся у вчинених злочинах, з огляду на свої ідеологічні вподобання", - акцентують у прокуратурі.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, зокрема, у травні 2022 року зрадник, перебуваючи у якості пасажира трамвая, записав на відеокамеру мобільного телефону переміщення українських військових на вул. Миколаївська дорога. Пізніше повідомляв ворогу про розташування в Одеському районі та на трасі Одеса-Київ блок-постів Нацгвардії, дані про аеродром "Шкільний", "злив" номер телефону відомого йому військовослужбовця ЗСУ тощо.

"Він повідомив ворогу про наслідки ударів по автомобільно-залізничному мосту через Дністровський лиман. При цьому, ще і висловив свою думку про необхідність повторних потужніших ракетно-бомбових ударів - щоб знищити вже вщент…", - розповів правоохоорнець.

Інші вироки зрадникам України

Нагадаємо, чоловік отримав 15 років в'язниці за державну зраду. Він на Херсонщині повідомляв військовим РФ про місця проживання патріотично налаштованих односельців, особисто супроводжував загарбників до подвір’їв людей. Сприяв обшукам у односельців тощо.

А 47-річний Владислав Козєєв, який фотографував військові об'єкти на Львівщині та надсилав світлини росіянину, визнаний винним у державній зраді й засуджений до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше в Одесі 15 років тюрми отримав місцевий житель-зрадник, який за "зарплатню" збирав для росіян дані про протиповітряну оборону та енергетичні об'єкти. Він розраховував отримувати від окупантів 70 тисяч гривень щомісяця.

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