На тимчасово окупованих територіях понад 70% роздрібних торгових операцій відбувається за гривні й тільки близько 30% - за рублі.

На тимчасово захоплених територіях Запорізької області російська окупаційна влада штучно знецінює гривню, встановлюючи свій курс.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону новин.

"Затвердили розпорядження фейкового голови, гауляйтера Балицького, і курс гривні тепер не 1 до 2, а 1 до 1,25. Тим самим вони намагаються знецінити гривню, тому що не можуть вивести її з обігу", - пояснив він.

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За словами мера Мелітополя, на тимчасово окупованих територіях понад 70% роздрібних торгових операцій відбувається за гривні й тільки близько 30% - за рублі.

Як повідомляв УНІАН, у Мелітопольському районі окупанти видали людям пенсії фальшивими рублями. Росіяни спробували звинуватити у видачі фальшивих грошей Україну, проте всі ці спроби з тріском провалилися.

Раніше так званий "представник адміністрації регіону", колабораціоніст Володимир Рогов давав інтерв'ю пропагандистським ЗМІ і стверджував, що пенсії, які окупанти також називають "допомогою" у розмірі 10 тисяч гривень, нібито "загубилися" по дорозі з Москви в Мелітополь.

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