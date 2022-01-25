Допомога правоохоронцям буде добровільною, бажаючі пройдуть навчання.

У Житомирі батьківські групи хочуть долучити до спільної з правоохоронцями перевірки повідомлень про замінування шкіл та дитячих садків.

Про це під час брифінгу заявив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

"Ми збиратимемо керівників усіх закладів і будемо доводити до них порядок реагування у тих чи інших ситуаціях у разі надходження повідомлення про замінування. У кожному закладі – це стосується шкіл, садочків і лікарень, поліклінік – будуть створені групи людей. Для них разом з обласним управлінням поліції проведуть навчання, яке розпочнеться 26 січня. Буде чіткий алгоритм дій у разі надходження повідомлення. Подібного досвіду зі створення груп, які допомагають перевіряти повідомлення про наявність вибухівки, в Україні немає", - сказав Сухомлин.

Крім цього, спеціальні загони у складі батьків та правоохоронців допомагатимуть евакуйовувати дітей з навчальних закладів.

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У коментарі кореспонденту УНІАН керівниця прес-служби Головного управління Національної поліції в Житомирській області Алла Ващенко уточнила, що допомога правоохоронцям буде виключно добровільною.

"В першу чергу – це буде добровільна допомога. За кожним об’єктом закріплені правоохоронці. У разі надходження повідомлення про замінування навчальних закладів працюватимуть групи поліцейських з батьками, які перевірятимуть заклади. У разі виявлення підозрілих предметів, речей, коробок буде поінформовано спеціальний підрозділ, який приїде для перевірки", - зазначила Ващенко.

З початку січня у Житомирі правоохоронці кілька разів отримували повідомлення про замінування шкіл, дитсадків, лікарень, торговельно-розважальних центрів та аеропорту.

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