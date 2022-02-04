Власник грошей до поліції поки що не звертався.

Біля одного з ресторанів у Житомирі чоловік знайшов пачку грошей та викликав поліцію.

Про це кореспонденту УНІАН розповіла керівниця прес-служби Головного управління Національної поліції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її інформацією, увечері 2 лютого на спецлінію "102" надійшло повідомлення від житомирянина, який знайшов значну суму грошей.

"Заявник розповів поліцейським, які прибули на місце події, що поблизу одного з ресторанів на околиці міста випадково знайшов у снігу пачку грошей. Поліцейські зафіксували усі обставини та вилучили гроші. Нині тривають заходи для встановлення їх власника, у тому числі вивчення відеозаписів камер спостереження. Сума була перерахована, проте ми її не називаємо. Власник поки не приходив", - зазначила Ващенко.

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За інформацією джерел УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про суму приблизно у 30 тис. грн.

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