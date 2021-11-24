Блогерка-мільйонник з Харкова, учасниця шоу "Супермама" на СТБ Діана Бакід рекламувала у мережі проект російського бізнесмена Дмитра Давидова, назвавши Росію "нашою країною".
Про це пише Детектор медіа.
Жінка активно веде свій блог в Instagram, проте з-поміж брендів, які харків’янка просуває серед підписників, користувачі помітили рекламу "20 ідей з розвитку Росії".
"Пишатися нашою країною можна тільки тому, що в ній є все ще сильні голови, що скеровують свій енергетичний потік в ім’я спільного майбутнього – так, наприклад, Підприємець Дмитро Давидов запропонував свій план з розвитку країни на 20idei.ru. вважаю, що такий проект – великий подарунок для нашої держави, і вона має його підтримати!", – написала Бакід.
Діані – 30 років, вона виховує трьох доньок, називає себе екстрасенсом й запевняє, що може допомогти жінкам покращити стосунки з чоловіками, передбачати майбутнє тощо.
Як зауважує ДМ, на деяких сумнівних російських сайтах харків’янку звинувачують у шахрайстві, та сама жінка це відкидає, називаючи це замовленнями від інших екстрасенсів через жорсткий ринок конкуренції.
"20 ідей для розвитку Росії" останні кілька місяців рекламують популярні російські блогери і федеральні ЗМІ. Про проект, зокрема, писали Максим Галкін, Микола Басков, Ксенія Бородіна і Олена Водонаєва.
За оцінкою BBC, Дмитро Давидов, особу якого не встановлено, витратив на рекламу щонайменше півмільярда рублів. Автори матеріалу припускають, що він пов’язаний з російською владою.
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