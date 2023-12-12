Глава МЗС повідомив про зняття загрози тому, що Угорщина взагалі виступала би проти членства України в Євросоюзі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Україна отримала від Угорщини сигнал про "вікно можливості" стосовно відкриття переговорів про вступ в Європейський Союз. Про це глава МЗС сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, немає жодної країни ЄС, яка не хоче бачити Україну у складі Європейського Союзу.

"Є лише країна, яка хоче більш повільний, скажімо, процес вступу і більш ретельно вивчати наслідки цього вступу - це Угорщина. Але вчора, за результатами моєї тривалої розмови з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, однозначно загроза того, що Угорщина у принципі виступає проти членства в ЄС, знята. Він підтвердив, що питання зовсім не у цьому", - сказав Кулеба.

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При цьому міністр називає ситуацію непростою.

"Європейський саміт (14-15 грудня - УНІАН) буде дуже непростий. У буквальному сенсі до останньої хвилини будуть тривати перемовини, а ми до останньої хвилини на усіх рівнях будемо працювати. Я вам скажу, що такої інтенсивності дипломатії, як зараз, не було напевно з початку повномаштабного вторгнення. Зараз на усіх рівнях розігруються найкреативніші рішення, найкарколомніші комбінації, і відкриті, і закриті, для того, щоб забезпечити ухвалення рішень, необхідних для України", - відзначив Кулеба.

Він уточнив, що на саміті ЄС (засіданні Європейської Ради) 14-15 грудня стосовно України буде розглядатися 5 важливих питань: про відкриття переговорів про членство, про запуск фонду фінансової підтримки України на 50 млрд євро, про затвердження сум фінансування Європейського фонду миру на зброю для України, про 12-й пакет санкцій проти Росії і щодо встановлення правил поводження із замороженими російськими активами.

Кулеба підкреслив, що усі ці питання складні - як з юридичної, так і з політичної точки зору.

Водночас він переконаний, що ніхто не здатен зупинити інтеграцію України до Європейського Союзу, у тому числі це не вдалося російському президенту Володимиру Путіну.

"Ми там будемо. Це питання тільки зараз у тому, наскільки швидко. Я не можу, на жаль, бути відвертим та прямолінійним зараз, тому що ставки надзвичайно високі. Але сьогодні ми отримали перший непублічний та неофіційний сигнал з Угорщини, який свідчить про "вікно можливості", - сказав Кулеба.

Відносини України з Угорщиною - останні новини

Україна та Угорщина мають питання одна до одної, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після першої зустрічі з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

За словами Кулеби, відмова на поточному етапі історії від започаткування переговорів про вступ України в Європейський Союз матиме руйнівні наслідки для усіх на континенті.

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський та Орбан зустрілися та емоційно подискутували в Аргентині. На кадрах відеотрансляції було видно, що президенти України та Угорщини про щось активно дискутують.

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