За перші 3 місяці 2024 року в Україні відкрили вже 1526 справ щодо ухилянтів, у лідерах опинилася Дніпропетровщина.

Від початку повномасштабного російського вторгнення правоохоронні органи України розпочали майже 11,3 тис. кримінальних проваджень через ухилення від призову чи порушення військового обліку. Про це повідомляє NV із посиланням на відповідь Офісу генерального прокурора на запит видання.

Зазначається, що найбільше справ за ст. 336. Кримінального кодексу (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період) було відкрито у 2023 році. За цей період було розпочато 6745 кримінальних проваджень через ухилення від призову. Найбільше правопорушень виявили у Закарпатській (660), Миколаївській (637) та Дніпропетровській (635) областях.

Водночас у 2022 році українські правоохоронні органи відкрили 2431 справу за ст. 336 ККУ. Найбільше – у Закарпатській (363) та Дніпропетровській (254) областях. Тим часом за перші 3 місяці 2024 року в Україні відкрили вже 1526 справ щодо ухилянтів, у лідерах опинилася Дніпропетровщина (165).

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"При цьому під час війни відкривали справи щодо ухилянтів й за іншими статтями Кримінального кодексу. Зокрема, щодо порушення ст. 337 (ухилення від військового обліку або спеціальних зборів). Так, у 2022 році правоохоронці розпочали 60 справ щодо порушення цієї статті, з них 13 у Києві. Наступного року таких справ відкрили у 4 рази більше — 261. При чому антилідером стала Закарпатська область з 125 такими порушеннями. Протягом січня-березня 2024 таких справ відкрили 176, найбільше у Житомирській області (78)", – пише видання.

Крім того, українські правоохоронці розслідували й справи за ст. 335 (ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу). У 2022 році за цією статтею відкрили 92 кримінальних провадження за цією статтею (найбільше на Львівщині та Закарпатті – по 13).

У 2023 році правоохоронці розпочали всього 2 таких провадження — у Житомирській та Чернівецькій областях. З січня по березень 2024 року було відкрито одну таку справу – у Житомирській області.

Ухилення від мобілізації: це варто знати

Поліція Києва отримала понад 5 тис. звернень від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) щодо розшуку військовозобов'язаних громадян.

"За ухилення від проходження військової служби необхідно встановити місце знаходження та доставити до ТЦКСП 4955 осіб. На теперішній час встановлено місце перебування та доставлено до ТЦКСП для складання адміністративних матеріалів 1416 осіб", – йдеться у відповіді на запит NV.

Тим часом на Львівщині від початку 2024 року не з'явилися в центрах комплектування понад 2 тисячі осіб хоча їм надіслали повістку. За зазначений час встигли розшукати та забрати до військкомату 1 226 ухилянтів.

На Волині ТЦК та СП оголосив у розшук приблизно 8 тисяч ухилянтів. Їх додали до електронного реєстру військовозобов'язаних "Оберіг", як таких, що знаходяться в розшуку, оскільки вони не з'явилися до ТЦК за викликом або ж проігнорували повістку.

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