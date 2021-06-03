Сторони торкнулися питання активізації туризму між Україною та Грузією та домовилися про укладення найближчим часом угоди про взаємне визнання документів про вакцинацію проти COVID-19.

Україна та Грузія домовилися про взаємне визнання сертифікатів вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі, інформує прес-служба уряду.

Під час зустрічі сторони обговорили питання активізації туризму між Україною та Грузією і домовилися укласти найближчим часом угоду про взаємне визнання документів про вакцинацію проти COVID-19.

«Спрощення умов в’їзду до Грузії для громадян України та поступове нарощування регулярного авіасполучення між містами наших країн сприяє активізації туризму. Уряд України також зацікавлений у збільшенні потоку грузинських туристів. Взаємне визнання документів про вакцинацію має максимально спростити перетин кордону нашими громадянами», - зазначив Шмигаль.

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Прем’єр-міністри України та Грузії також домовилися провести до кінця року чергове засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва.

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Автор: Леся Лещенко