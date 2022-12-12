Як заявив Головнокомандувач ЗСУ, Україна вистояла завдяки українським захисникам і захисницям.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ. Він висловив впевненість, що Україна неодмінно переможе.

Про це Залужний повідомив у соціальній мережі Facebook. Головнокомандувач зазначив, що захисникам України дає сил рідна земля.

"Сердечно вітаю із Днем Сухопутних військ Збройних Сил України! Рідна земля дає нам сили її захищати. Україна вистояла і неодмінно переможе. Завдяки вам, побратими і посестри! Дякую за службу і вірність присязі", - повідомив Залужний.

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Також Головнокомандувач згадав тих, кто віддав своє життя на війні РФ проти України.

"Вічна Пам’ять полеглим воїнам! Наш обов’язок продовжувати боротьбу за себе і за них, підтримувати їхні родини", - додав він.

Довідка УНІАН. День Сухопутних військ України, згідно з указом президента від 18 жовтня 1997 року, щорічно відзначається 12 грудня.

Війна в Україні: останні новини з фронту

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Міноборони розповіли, коли ЗСУ можуть продовжити активний контрнаступ. Все почнеться, коли ґрунт замерзне й стане більш придатним для проходу військової техніки.

Окрім цього в ISW оцінили шанси на вторгнення Білорусі та перспективи білоруської армії в Україні. На тлі вкидів про наступ з Білорусі аналітики зазначили, що вторгнення до України може послабити режим невизнаного президента країни Олександра Лукашенка.

У Генштабі також повідомили, що минулої доби захисники України влаштували окупантам "пекло" та завдали нових ударів.

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