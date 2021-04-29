Наразі захворюваність на COVID-19 в Україні на 42% вища за середньоєвропейську.

Україна протягом наступних двох тижнів може вийти на перше місце за рівнем смертності від COVID-19 серед великих країн Європи.

Читайте такожЗа добу в Україні різко підскочила кількість інфікованих коронавірусом, 387 померлихЯк передає кореспондент УНІАН, про це керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко повідомив під час презентації аналізу поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення COVID-19.

«У світі ситуація (з COVID-19 – УНІАН) погіршується у порівнянні з попереднім тижнем. На попередньому тижні ми говорили, що захворюваність у світі вже перевершує попередній пік захворюваності, і ми бачимо, що цей показник продовжує зростати», - заявив він.

За словами Ганиченка, дуже швидко наразі зростає захворюваність в Азії, зокрема - в Індії та Туреччині. «Якщо говорити про всі випадки, то 41% з усіх випадків у світі – це Індія. Однак ми бачимо, що інші континенти стабілізуються. Європа вже котрий тиждень спадає. Україна також спадає за виявленими випадками», - зауважив аналітик.

Водночас, за його словами, захворюваність на COVID-19 в Україні на 42% вища за середньоєвропейську. «Якщо ми поглянемо на більш широкий спектр показників: що відбувається із захворюваністю, смертністю, рівнем тестування, контролем за поширення захворюваності, - то висновок такий: Україна зараз уже друга за рівнем смертності серед великих країн Європи. Приблизно місяць тому Україна була десь п'ята, сьома», - зауважив він.

Аналітик додав, що наразі на фоні стабілізації епідеміологічної ситуації у Європі Україна «виглядає гіршою» та наголосив на «надзвичайно гарній» епідемічній ситуації у Великобританії, Португалії, Чехії.

«Україна на другому місці за смертністю після Польщі, на третьому місці – Румунія. Україна протягом наступних двох тижнів може вийти на перше місце за рівнем смертності серед великих країн Європи, у яких населення більш ніж 10 млн осіб», - додав він.

За його словами, в Польщі та Румунії захворюваність та смертність на COVID-19 спадає швидше, ніж в Україні.

«Смертність в Україні спадає, але дуже поступово. Україна знаходиться на плато по смертності з невеликим спадом. Ситуація покращується, але невеликими темпами. Смертність продовжить спадати, тому що захворюваність продовжить спадати і цей спад пришвидшується», - додав Ганиченко.

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Автор: Костянтин Гончаров