Раніше Чехія також передавала подібні конструкції Україні.

Наступного тижня Чехія передасть Україні дві важкі мостові конструкції, для транспорування яких залучатимуть пожежників.

Як повідомляє Радіо Прага, передача конструкцій проводитиметься в рамках надання Україні гуманітарної допомоги.

"Завантаження елементів конструкції буде проводитися в селищі Велке Альбрехтіце, в Моравсько-Сілезькому краї. Для перевезення двох мостів пожежникам знадобиться сім тягачів з причепами, п'ять вантажних автомобілів і два автомобілі супроводу", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що раніше Чехія вже передавала подібні конструкції Україні, оскільки під час бойових дій багато мостів були зруйновані.

Війна в Україні: роль Чехії

16 листопада 2022 року палата депутатів Чехії визнала чинний російський режим терористичним. Це було зроблено відповідно до резолюції Ради Європи.

Крім того, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтримав ідею судити нинішнє військово-політичне керівництво Росії на трибуналі.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що за участі Чехії буде реалізовано понад 50 проектів посилення Збройних Сил України.

Наприкінці жовтня 2022 року влада Чехії заявила, що у них є ідеї про конфіскацію російського майна, замороженого в країні. Прага має намір надати Україні 20 мільйонів доларів щорічно на відновлення країни.

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