У новому списку можуть опинитися приблизно 60 прізвищ.

Чехія планує запровадити власні санкції проти людей, що підтримують диктатуру президента Російської Федерації Володимира Путіна, на додаток до списку санкцій, затвердженого Європейським Союзом.

Як повідомляє Czech Radio, санкційний закон, який дозволить затвердити список осіб на національному рівні, був переданий на затвердження чеського Сенату. Закон може в силу вже в 2023 році.

За даними видання, нові санкції можуть торкнутися, наприклад, брата колишнього міністра транспорту РФ Ігоря Левітіна – Леоніда Левітіна. Відомо, що він інвестував в Чехію сотні мільйонів крон через кіпрську компанію. Один з його проектів – соціальний центр в селищі Брди, в якому проігнорували питання журналістів.

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Очікується, що на першому етапі санкції торкнуться громадян Росії та Білорусі, які підтримують диктатуру Путіна, що підкріплено відповідними доказами. У списку можуть опинитися приблизно 60 прізвищ.

"У деяких випадках санкції Євросоюзу поширюються тільки на заборону на в'їзд або блокування майна. А ми, наприклад, ухвалимо рішення, що маємо намір запровадити щодо деяких осіб більш широкий спектр санкцій", – зазначив представник МЗС Давид Конецький.

Водночас міністр закордонних справ Ян Липовський підкреслив, що санкційний список стане дієвим інструментом у зовнішній політиці Чехії.

Зазначається, що ще одним критерієм для внесення осіб до списку санкцій є зовнішньополітичні інтереси Чеської Республіки та питання її безпеки.

Санкції проти Росії

15 листопада 2022 року Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти глобальної мережі військових закупівель Російської Федерації. Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що у відповідь на розпочату Москвою війну проти України США продовжать ламати ланцюжки військового постачання Росії і накладати високі витрати на тих, хто підтримує Путіна, а також всіх, хто підтримує агресію Росії проти України.

Російський журналіст Тимур Олевський стверджує, що санкції проти Росії, які були введені через її вторгнення на територію України, зараз активно працюють. Він зазначив, що якби це було не так, РФ не закуповувала б дрони в Ірані.

Однак санкції проти РФ підтримують не всі. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив лідерів ЄС в антиросійській політиці і закликав позбутися цих діячів. Глава угорського МЗС розкритикував санкції Брюсселя проти Росії, зокрема він вважає, що це "підірве економіку Євросоюзу".

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