Андрій Єрмак пояснив, що необхідно Україні для того, щоб сісти за стіл переговорів.

Україна на поточний момент не готова до того, щоб почати переговори з Росією про завершення війни в контексті "сильних переговорних позицій", заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Це стосується і нестачі озброєння для ЗСУ, і чітких гарантій від країн-партнерів щодо захисту України на наступні роки, щоб Росія не напала знову.

"Саме тому ми сьогодні говоримо з партнерами, чому так важливо посилити Україну. А взагалі потрібно розбивати російські наративи, що нібито Україна хотіла війни. Україна не хотіла її і ніяк Росію не провокувала. ", - заявив Єрмак в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному".

Він додав, що Росія нікого не захищає в Україні, оскільки вона навіть не може захистити власну територію [Курську область]. Керівник ОП наголосив, що Україна має бути сильною для початку переговорів і тільки тоді з РФ можна буде говорити на рівних.

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"Тому що все, що зараз лунає з Кремля - це мова ультиматумів", - підкреслив Єрмак.

Новини про можливі переговори між Україною та Росією

Раніше УНІАН повідомляв, що переговори можуть розпочатися не раніше березня 2025 року. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що Україна готова бути "гнучкою" у своїй позиції. Саме через це делегація і їздила до США.

А ось генсек НАТО Марк Рютте пропонує Україні поки що відкласти будь-які мирні переговори з РФ, доки західні союзники не зможуть надати достатню військову допомогу, щоб допомогти Києву домогтися успіху на полі бою і зміцнити свої позиції для переговорів.

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