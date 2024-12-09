Заява Жана-Ноеля Барро пролунала після тристоронніх переговорів Трампа з Зеленським та Макроном.

Україна повинна сама вирішувати, коли вона буде готова вести переговори про припинення війни. Про це в інтерв’ю радіо France Info заявив виконувач обов’язків міністра закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє Голос Америки.

За словами французького дипломата, Київ повинен розпочинати ймовірні переговори з РФ з позиції сили.

Видання нагадує, що заява Барро прозвучала після тристоронніх переговорів обраного глави Білого дому Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та лідером Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці в Парижі 7 грудня.

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Зустріч відбулася за ініціативи Макрона й передувала участі трьох лідерів у церемонії відкриття відреставрованого Собору Паризької Богоматері.

"Мирні" переговори з Росією - останні новини

Нещодавно The Wall Street Journal повідомило, що Україна почала переговори з командою Трампа про припинення війни. За даними видання, Київ намагається розв'язати розбіжності з питання врегулювання війни ще до вступу Трампа на посаду.

Також УНІАН повідомляв, що генсек НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ. На його переконання, Київ сам має вирішити, коли він буде готовий почати переговори з Росією.

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