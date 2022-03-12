Школярі, які з початку війни переїхали в інші регіони країни, можуть долучитися до навчання в школах там, де знаходяться.

Після вимушених двотижневих канікул школярі повертаються за парти. Вже з понеділка, 14 березня, освітній процес має розпочатися, принаймні, у 14 областях – там, де це дозволяє ситуація з безпекою.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет в ефірі Всеукраїнського телемарафону UA.

У МОН дозволили закладам самостійно обирати формат освітнього процесу. Зокрема, навчання можуть проводитися очно, дистанційно або в змішаній формі.

У яких областях відновлюють навчання в школах:

Львівська область,

Тернопільська область,

Івано-Франківська область,

Чернівецька область,

Хмельницька область,

Запорізька область,

Одеська область,

Кіровоградська область,

частина Сумської області.

Решта областей прийматимуть рішення щодо подальших дій залежно від розвитку ситуації в рамках воєнного стану.

Також у відомстві зауважили, що ті школярі, які з початку війни переїхали в інші регіони країни, можуть долучитися до навчання в школах там, де знаходяться зараз. Причому, в будь-якому форматі.

Раніше УНІАН вже писав, що вступники цього року не складатимуть ЗНО. Натомість буде створено аналог ЗНО, але без участі дитини. "Все буде прозоро, тому що комп'ютер не бере участі в будь-яких корупційних схемах" – пообіцяли в МОН.

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