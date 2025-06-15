Загалом за цей тиждень було повернуто вже 4 812 тіл загиблих.

Україна завершила етап репатріації полеглих захисників залізничним транспортом. Надалі цей процес проходитиме з використанням автотранспорту.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Служби безпеки України, сьогодні, 15 червня, завершився етап репатріаційних заходів, який передбачав використання залізниці. Зауважується, що це дозволило у прискореному режимі доставити тіла загиблих оборонців України до установ у різних регіонах, де відбуватиметься подальша ідентифікація та інші заходи.

"Наступні етапи репатріації відбуватимуться з використанням автотранспорту, як це передбачено домовленостями, досягнутими в межах зустрічі в Стамбулі", - йдеться у повідомленні.

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У Службі зазначили, що у нинішніх заходах брали участь представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

"Вони високо оцінили організацію репатріації полеглих оборонців України. За їхніми словами, репатріація відбулась на найвищому рівні, з дотриманням усіх передбачених міжнародних практик та з гідною шаною до загиблих воїнів", - зауважили у СБУ.

Водночас міністр оборони України Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook зазначив, що в межах стамбульських домовленостей триває репатріація тіл загиблих.

"Сьогодні російська сторона передала Україні ще 1200 тіл. Загалом за цей тиждень повернуто вже 4812 тіл загиблих. Попереду - важливий і відповідальний етап ідентифікації. Це складна і делікатна робота, яка дає можливість кожній родині отримати відповіді", - зауважив він.

Повернення тіл загиблих українців

2 червня на перемовинах у Стамбулі делегації України та Росії домовилися про новий обмін військовополоненими та про повернення тіл загиблих бійців. Умєров повідомив, що "домовилися про повернення 6 тисяч тіл загиблих солдатів (в обмін) на 6 тисяч".

Так, 11 червня в Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників, 13 червня ще 1200 тіл повернули на Батьківщину, а 14 червня - 1200 тіл опинилися вдома.

Сьогодні до України повернули ще 1 200 тіл загиблих. За попередньою інформацією, це українські громадяни, в тому числі військовослужбовці.

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