50% респондентів заявили про погіршення матеріального становища їхньої родини.

Більшість українців вважають, що за рік політична та економічна ситуації в країні погіршилися.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Так, 14% респондентів заявили, що їх відчуття впевненості у майбутньому покращилось за останній рік, для 30% - воно не змінилось і для 53% – погіршилося.

Читайте такожСоціологи запитали в українців про головні покращення року й отримали несподівану відповідь

Водночас, на думку більшості опитаних, політична та економічна ситуація в Україні погіршилась за останній рік: таку відповідь дали 63% і 70% відповідно.

Близько 20% заявили, що ситуація не змінилась, а 12% вважають, що покращилась політична ситуація, 8% - економічна.

Крім того, 40% українців зазначили, що матеріальне становище їхньої родини не змінилось за рік, 50% опитаних заявили про погіршення, а 9% - про покращення.

"Попри скептичні відповіді, у порівнянні з груднем 2018 року оцінки політичного й економічного становища дещо покращились", - зауважують соціологи.

Найбільш оптимістично оцінюють зміни у всіх цих сферах жителі столиці та наймолодші опитані.

***Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 16-18 грудня. Було опитано методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) 2,5 тис. респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не більше 2,0%.

Вас також можуть зацікавити новини: