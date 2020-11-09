Ірина стала першою жінкою в Україні, що наважилась судитися за справедливість із державою, де суди ухвалюють рішення на користь кривдника.

Українка Ірина Левчук так хотіла захистити себе і дітей від чоловіка-кривдника, що, програвши всі суди в країні, звернулася до європейського - з прав людини.

Читайте такожУ Хмельницькому померла 4-річна дівчинка, яку жорстоко побила мати (відео)Як йдеться в сюжеті ТСН, 14 років тому про її найщасливіший день у житті писала уся місцева преса Рівного. У Ірини Левчук передчасно на 7 місяці вагітності народилися ттроє близнюків. Що виживуть усі троє, лікарі не обіцяли. Та мама і лікарі їх виходили. Міська влада подарувала багатодітній родині 4-кімнатну квартиру. І це мав бути початок їхньої щасливої історії, проте так не сталося - чоловік почав бити дружину.

Вона чекала 6 років. Подала на розлучення, аліменти та з тираном все одно доводилося ділити квартиру. Напідпитку руками та ногами він бив її на очах у дітей.

З дітьми вона часто ховалася у сусідів. Пізніше вона пішла до суду із позовом про виселення кривдника з квартири. Рішення було задоволено повністю і його виселили.

Але він подав апеляцію і виграв. А пізніше програш у Верховному суді для жінки означав одне: за зачиненими дверима квартири пекло продовжуватиметься. Та адвокатка Наталія Бухта запропонувала Ірині випробувати останній шанс – Європейський суд з прав людини.

Ірина стала першою жінкою в Україні, що наважилась судитися за справедливість із державою, де суди ухвалюють рішення на користь кривдника.

Після рішення в Європейському суді з прав людини виконавча служба виставляє на аукціон частку чоловікової квартири, аби повернути їй борги по аліментах. Також Європейський суд зобов’язав Україну виплатити жінці компенсацію за моральну шкоду у розмірі 4,5 тис. євро. А Верховний суд тепер має переглянути її справу. Але жінка захистила не тільки себе - справа Левчук проти України тепер стане своєрідною настільною книгою суддів під час розгляду схожих справ.

14 років тому про Ірину, що народила трійню писали всі газети. Сьогодні про неї знову гуде вся преса. Та ще один її найщасливіший день попереду: коли її чоловік піде з квартири. Боротьба Ірини ще не закінчилась. Попереду перегляд її справи.

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Автор: УНІАН