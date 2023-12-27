Міноборони відомо, скільки таких людей перебувають в інших країнах.

В Україні хочуть провести облік військовозобов'язаних громадян, які виїхали за кордон. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, Міністерство оборони консолідувало всі бази даних і знає, скільки військовозобов'язаних перебувають в Україні, а скільки - за кордоном. "По-перше, ми хочемо зробити облік цих людей, ми просто закликаємо їх пройти облік. По-друге, так, після обліку ми пропонуємо їм різні опції, мотивуючі... Ми запропонуємо рекрутинг, де можна обрати спеціальність. Після цього людина може бути впевнена, де та з ким буде служити", - пояснив він.

Умєров додав, що питання можливого обмеження прав таких людей розглядається, проводяться консультації з правоохоронцями та Мін'юстом.

Відео дня

"Але, як я сказав, фокус не на те, як покарати людину, а як зробити це з честю і надати всі можливості, для того, щоб у військовослужбовця було право... Які категорії обмежень будуть запроваджені - це вже колективне рішення. І пропустить це Верховна Рада чи ні, буде залежати від голосування", - зазначив міністр.

Виїзд з України: останні новини

В листопаді ЗМІ повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення РФ кордони сусідних стран нелегально перетнули близько 19 740 українців. Ще 21 113 людей затримали на кордоні.

У Державній прикордонній службі повідомляли, що з країни щодня виїжджає близько шести тисяч чоловіків призовного віку. Водночас близько 100 людей отримують відмову у перетині державного кордону.

Вас також можуть зацікавити новини: