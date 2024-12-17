Абоненти зможуть оперативно інформувати про відсутність мобільного зв’язку.

Кабінет Міністрів затвердив механізм, який дозволяє українцям через мобільний застосунок "Дія" повідомляти про проблеми зі зв’язком. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що на засіданні 17 грудня Кабмін затвердив Порядок подання засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг інформаційного повідомлення про відсутність можливості отримання електронних комунікаційних послуг абонентами мобільного зв’язку.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що послугу запустять "вже дуже скоро". За його словами, повідомлення абонентів в "Дії" допоможуть швидше визначати, де зв’язок працює нестабільно, щоб усунути цю проблему.

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"Запустимо послугу, щоб ви оперативно повідомляли про відсутність зв’язку, а регулятор виправляв цю ситуацію. Про проблеми зі зв’язком зможете повідомити максимально швидко, навіть якщо будете офлайн. Після того як з’явиться інтернет, повідомлення надійде регулятору зв’язку", - додав міністр.

Зв'язок під час відключень світла в Україні - головні новини

Голова підкомітету парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко розповів, що мобільні оператори, отримуючи прибуток, не подбали про свої мережі, через що під час відключень світла "лягає" зв’язок.

Раніше Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації зобов'язала обладнати станції зв'язку акумуляторами, які можуть забезпечити автономну роботу до 10 годин. Проте повна готовність мереж залишається викликом для українських операторів через регулярні атаки ворога по енергосистемі.

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