Послуга буде доступна в Електронному кабінеті водія на сайті Головного сервісного центру МВС та у додатку "Дія".

Українці невдовзі зможуть онлайн укладати договори купівлі-продажу автомобілів.

Про це повідомляється на сайті Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України.

"Реєстрація та перереєстрація автомобіля завжди залишаються найпопулярнішими послугами сервісних центрів МВС. Запроваджуючи надання державних послуг онлайн, ми піклуємося не тільки про доступність державних послуг, а й про скорочення часу їх отримання. Невдовзі автовласники зможуть укладати договір купівлі-продажу онлайн", - сказано у повідомленні.

У сервісному центрі пояснили, що таке нововведення передбачене постановою уряду від 22 вересня №1007 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України".

Читайте такожУкраїнці зможуть скористатися новою революційною функцією в "Дії""Послуга буде доступна в Електронному кабінеті водія та на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг ("Дія"). Авторизувавшись, продавець і покупець заповнюють договір в електронному вигляді. Після цього документ автоматично надсилається до сервісного центру МВС для проведення усіх передбачених перевірок за відповідними реєстрами", - розповіли у сервісному центрі.

Так, після позитивного опрацювання адміністратором, продавець та покупець накладають кваліфіковані електронні підписи і договір уважається укладеним.

Зауважується, що нововведення буде реалізоване сервісними центрами МВС протягом шести місяців після набрання чинності зазначеної постанови Кабміну.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на порталі "Дія" з'явилася функція скачування COVID-сертифіката.

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Автор: Таня Поляковська