Користувачі не можуть увійти в мобільну версію, оскільки вона запитує зміну пароля.

Клієнти "ПриватБанку" заявляють про масовий збій в роботі системи "Приват24".

Як передає кореспондент УНІАН, практично всі користувачі скаржаться на те, що система занадто довго обробляє введений пароль, після чого просто зависає.

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Багато користувачів не можуть увійти в мобільну версію, оскільки вона запитує зміну пароля.

Також вже близько години неможливо увійти в систему з ноутбука.

У одних користувачів система підвисає, в інших - видає повідомлення про проведення технічних робіт.

У прес-службі банку повідомили, що роботу системи буде відновлено найближчим часом і що дана неполадка - це регламентні роботи, а не збій в роботі системи.

"ПриватБанк" і попередні регламентні роботи:

У ніч на 4 вересня 2021 року "ПриватБанк" на п'ять годин припиняв транзакції, роботу банкоматів, терміналів та додатків.

Автор: Олена Коваленко